Festival des Arts éphémères Marseille, 27 mai 2021, Marseille.

Festival des Arts éphémères Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel Marseille

2021-05-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-13 19:45:00 19:45:00 Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

La thématique de cette année : Métazoaire.



Artistes invités

Delphine Mogarra | Diego Ortiz et Hernan Zambrano : Les Petits Labos | Côme di Meglio | Hugo Bel | Madison Bycroft | Gaspard Combes | Jérémy Gobé | Jérôme Laurent | Alexandre Kato | Valentin Martre | François Mezzapelle | Camille Mollier | Bernard Murigneux | voogt en collaboration avec Hélène Bellenger | Keen Souhlal | Zohreh Zavareh



Cette période inédite pousse à se projeter vers un monde autre.

Comment en prendre la mesure, peut-être en revenant aux origines de la vie sur terre, à l’époque de la formation des premiers organismes pluricellulaires ? Cette plongée dans un autre temps ouvre sur une autre dimension, celle de l’ unité microscopique. Sachant que le vivant se répand et se ramifie dans toutes les directions sur le même plan. Il ne faut pas considérer un arbre de vie, qui suppose une hiérarchie, mais une profusion de ramifications sur le même niveau qui explorent tout l’espace disponible. Notre position actuelle peut donc à tout moment changer, d’autres structures peuvent apparaître, plus ou moins évoluées. Il peut y avoir concurrence et certaines espèces peuvent en éliminer d’autres. (Un virus pourrait bien éliminer l’espèce humaine) Il serait intéressant d’essayer de prévoir les évolutions possibles du vivant. Mais elles sont tellement nombreuses ! Les artistes sont en mesure d’imaginer ce futur…



Vernissage jeudi 27 mai 2021 de 9h à 20h



Commissariat : Isabelle Bourgeois et Martine Robin

Dans le cadre du festival PAC



__________________________



Les Arts Éphémères ont été créés en 2009 pour soutenir et diffuser la création contemporaine et permettre aux artistes de la région ou du territoire national, d’apporter leur sensibilité et leur regard sur l’espace contraint du jardin. Les œuvres présentées au cœur du parc de Maison Blanche sont majoritaire-ment réalisées in situ. Les prêts d’œuvres qui s’inscrivent judicieusement dans la thématique, enrichissent encore ce parcours artistique.



La manifestation est portée par l’association Arts Médiation Évenement Organisation Méditerranée-AMEOM, en coproduction avec la ville de Marseille -Mairie de Maison Blanche 9/10e arrondissements, les Musées de Marseille et le [MAC], en partenariat avec l’INSEAMM – les Beaux Arts de Marseille, le Conservatoire Marseille Pierre Barbizet, le Château de Servières, la Villa Tamaris | Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Centre d’Art contemporain Intercommunal Istres, la ville de Plan de Cuques et est inscrite dans le festival PAC – Printemps de l’art contemporain.

Les Arts Éphémères – 13e édition

Cette période inédite pousse à se projeter vers un monde autre.

La thématique de cette année : Métazoaire.

http://arts-ephemeres.fr/

La thématique de cette année : Métazoaire.



Artistes invités

Delphine Mogarra | Diego Ortiz et Hernan Zambrano : Les Petits Labos | Côme di Meglio | Hugo Bel | Madison Bycroft | Gaspard Combes | Jérémy Gobé | Jérôme Laurent | Alexandre Kato | Valentin Martre | François Mezzapelle | Camille Mollier | Bernard Murigneux | voogt en collaboration avec Hélène Bellenger | Keen Souhlal | Zohreh Zavareh



Cette période inédite pousse à se projeter vers un monde autre.

Comment en prendre la mesure, peut-être en revenant aux origines de la vie sur terre, à l’époque de la formation des premiers organismes pluricellulaires ? Cette plongée dans un autre temps ouvre sur une autre dimension, celle de l’ unité microscopique. Sachant que le vivant se répand et se ramifie dans toutes les directions sur le même plan. Il ne faut pas considérer un arbre de vie, qui suppose une hiérarchie, mais une profusion de ramifications sur le même niveau qui explorent tout l’espace disponible. Notre position actuelle peut donc à tout moment changer, d’autres structures peuvent apparaître, plus ou moins évoluées. Il peut y avoir concurrence et certaines espèces peuvent en éliminer d’autres. (Un virus pourrait bien éliminer l’espèce humaine) Il serait intéressant d’essayer de prévoir les évolutions possibles du vivant. Mais elles sont tellement nombreuses ! Les artistes sont en mesure d’imaginer ce futur…



Vernissage jeudi 27 mai 2021 de 9h à 20h



Commissariat : Isabelle Bourgeois et Martine Robin

Dans le cadre du festival PAC



__________________________



Les Arts Éphémères ont été créés en 2009 pour soutenir et diffuser la création contemporaine et permettre aux artistes de la région ou du territoire national, d’apporter leur sensibilité et leur regard sur l’espace contraint du jardin. Les œuvres présentées au cœur du parc de Maison Blanche sont majoritaire-ment réalisées in situ. Les prêts d’œuvres qui s’inscrivent judicieusement dans la thématique, enrichissent encore ce parcours artistique.



La manifestation est portée par l’association Arts Médiation Évenement Organisation Méditerranée-AMEOM, en coproduction avec la ville de Marseille -Mairie de Maison Blanche 9/10e arrondissements, les Musées de Marseille et le [MAC], en partenariat avec l’INSEAMM – les Beaux Arts de Marseille, le Conservatoire Marseille Pierre Barbizet, le Château de Servières, la Villa Tamaris | Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Centre d’Art contemporain Intercommunal Istres, la ville de Plan de Cuques et est inscrite dans le festival PAC – Printemps de l’art contemporain.

Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel Marseille

dernière mise à jour : 2021-05-28 par Ville de Marseille