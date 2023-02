Festival des Arts éphémères Mairie des 9e et 10e arrondissements Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Festival des Arts éphémères Mairie des 9e et 10e arrondissements, 25 mai 2023, Marseille

2023-05-25 – 2023-06-15

Bouches-du-Rhone Les Parcs et Jardins de Maison Blanche accueilleront bientôt la 15e édition des Arts Éphémères.⁠ ⁠



Les Arts Éphémères ont été créés en 2009 pour soutenir et diffuser la création contemporaine et permettre aux artistes de la région ou du territoire national, d’apporter leur sensibilité et leur regard sur l’espace contraint du jardin. Les œuvres présentées au cœur du parc de Maison Blanche sont majoritairement réalisées in situ. Les prêts d’œuvres qui s’inscrivent judicieusement dans la thèmatique, enrichissent encore ce parcours artistique.



La manifestation est portée par l’association Arts Médiation Évenement Organisation Méditerranée – AMEOM, en coproduction avec la Ville de Marseille – Mairie de Maison Blanche 9/10e arrondissements, les Musées de Marseille et le [MAC], en partenariat avec l’INSEAMM – les Beaux Arts de Marseille, le Conservatoire Marseille Pierre Barbizet, le Château de Servières, le Jardin Remarquable de Baudouvin – Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Centre d’art contemporain intercommunal – Istres, le MAC ARTEUM de Châteauneuf-le-Rouge, les villes de Plan-de-Cuques et des Baux-de-Provence.

Elle s'inscrit dans le festival PAC — Printemps de l'art contemporain Les Arts Éphémères – 15e édition pour encore soutenir et diffuser la création contemporaine de la région dans l'écrin d'un parc. http://arts-ephemeres.fr/

