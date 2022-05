Festival des Arts en Folie Sarlat-la-Canéda, 2 mai 2022, Sarlat-la-Canéda.

Festival des Arts en Folie Sarlat-la-Canéda

2022-05-02 – 2022-05-08

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Lieu d’Art et d’Essai programmé tous les ans au mois de Mai, le festival des Arts en Folie de Sarlat est un événement culturel fort qui permet à tout individu de participer à son élaboration.

Créé par et pour les citoyens, il met en lumière les valeurs de chacun dans le respect de la différence. La diversité créative aborde de nombreux sujets inhérents à notre société et interpelle, de fait, l’acteur comme le spectateur.

Un thème défini chaque année permet aux nombreux partenaires de cet événementiel de présenter des spectacles, des concerts et de montrer de multiples créations totalement surprenantes et ludiques dans des expositions de sculptures, de peintures, d’installations, d’expos photos, etc.

Lieu d’Art et d’Essai programmé tous les ans au mois de Mai, le festival des Arts en Folie de Sarlat est un événement culturel fort qui permet à tout individu de participer à son élaboration.

Créé par et pour les citoyens, il met en lumière les valeurs de chacun dans le respect de la différence. La diversité créative aborde de nombreux sujets inhérents à notre société et interpelle, de fait, l’acteur comme le spectateur.

Un thème défini chaque année permet aux nombreux partenaires de cet événementiel de présenter des spectacles, des concerts et de montrer de multiples créations totalement surprenantes et ludiques dans des expositions de sculptures, de peintures, d’installations, d’expos photos, etc.

Lieu d’Art et d’Essai programmé tous les ans au mois de Mai, le festival des Arts en Folie de Sarlat est un événement culturel fort qui permet à tout individu de participer à son élaboration.

Créé par et pour les citoyens, il met en lumière les valeurs de chacun dans le respect de la différence. La diversité créative aborde de nombreux sujets inhérents à notre société et interpelle, de fait, l’acteur comme le spectateur.

Un thème défini chaque année permet aux nombreux partenaires de cet événementiel de présenter des spectacles, des concerts et de montrer de multiples créations totalement surprenantes et ludiques dans des expositions de sculptures, de peintures, d’installations, d’expos photos, etc.

Art en folie

Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-04-21 par