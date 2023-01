Festival des Arts du verre en Béarn des Gaves Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

2023-06-30 – 2023-07-02

Pyrénées-Atlantiques De nombreux artistes verriers seront accueillis durant ce week-end dédié à l’art du verre sous toutes ses formes.

Un festival de très haut niveau sur plusieurs lieux dans la ville de Salies.

