Festival des arts du bois Durrenbach

2022-04-23 – 2022-04-23

Durrenbach Bas-Rhin Durrenbach

Les artistes du bois exposent leurs plus belles œuvres. Marqueteurs, sculpteurs, créateurs d’objets décoratifs ou utilitaires, de stylos, puzzles et jouets en bois, tous font preuve de créativité, de savoir-faire et de talent ! Petite restauration sur place.

+33 6 20 29 90 66

