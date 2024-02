FESTIVAL DES ARTS DE MERVILLE L’ARPÈGE Merville, vendredi 26 avril 2024.

FESTIVAL DES ARTS DE MERVILLE L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Nous vous donnons rendez-vous pour le Festival des Arts de Merville 2024 !

Pendant 3 jours, près de 70 photographes, peintres et sculpteurs exposent leurs œuvres à l’Arpège de Merville.

3 artistes invités le Peintre Henri Moreno ; le Photographe Emmanuel Tècles ; et la Sculptrice Christine Bazantay.

8 prix seront remis, dont le prix du public, le prix Arts & Cadres et le prix Cotation Drouot . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

L’ARPÈGE 53 Place du 11 Novembre 1918

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie

L’événement FESTIVAL DES ARTS DE MERVILLE Merville a été mis à jour le 2024-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE