Festival des arts de la rue “Un air de vacances” #5 Pau, 15 août 2021, Pau.

Festival des arts de la rue “Un air de vacances” #5 2021-08-15 17:30:00 – 2021-08-15 00:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

EUR Le festival d’art de rue « Un Air de Vacances » s’installera au parc beaumont, du 13 au 15 août. Un véritable « village des curiosités des arts de la rue » réunira 8 spectacles, 12 représentations ….Le tout gratuitement ! Bienvenue dans ce cabinet de curiosités, dans cet espace de vie, fantasmagorique, propice à la pause, aux rencontres, au rire et à la convivialité… Des spectacles des Arts de la rue, familiaux et magiques, à plusieurs degrés de lecture, appréciés autant des adultes que des enfants. On y retrouve des numéros traditionnels mais avec un esprit totalement fantasque, menant le public vers des mondes imaginaires, loufoques.

+33 5 59 27 27 08

Un air de vacances

