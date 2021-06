FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE – RÊVES D’UNE POULE RIDICULE Roullens, 18 juin 2021-18 juin 2021, Roullens.

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE – RÊVES D’UNE POULE RIDICULE 2021-06-18 – 2021-06-18

Roullens Aude Roullens

Carcassonne Agglo lance sa 3ème édition du Festival des arts de la Rue.

Théâtre, danse, cirque, marionnettes…les arts de la rue investissent le territoire !

Par la Cie de L’Hyppoféroce

Tout public

Durée: 55 min

Spectacle musical de marionnettes et masques

Trois femmes, travaillent à la chaîne, à plumer les poulets toute la journée. Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en sort va bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité en choyant les rêves de cette pauvre poule épuisée. Un peu de tendresse au milieu de la barbarie ordinaire. Spectacle familial, où l’humour et la poésie vont de pair avec un clin d’œil avec la chosification des animaux dans un monde « déshumanisant ». Le titre est un hommage à Fiodor Dostoïevski et son « rêve d’un homme ridicule ».

Pas de pass sanitaire, port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. Places limitées / Réservation vivement conseillée.

lassociation.avec@gmail.com

Carcassonne Agglo lance sa 3ème édition du Festival des arts de la Rue.

Théâtre, danse, cirque, marionnettes…les arts de la rue investissent le territoire !

Par la Cie de L’Hyppoféroce

Tout public

Durée: 55 min

Spectacle musical de marionnettes et masques

Trois femmes, travaillent à la chaîne, à plumer les poulets toute la journée. Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en sort va bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité en choyant les rêves de cette pauvre poule épuisée. Un peu de tendresse au milieu de la barbarie ordinaire. Spectacle familial, où l’humour et la poésie vont de pair avec un clin d’œil avec la chosification des animaux dans un monde « déshumanisant ». Le titre est un hommage à Fiodor Dostoïevski et son « rêve d’un homme ridicule ».

Pas de pass sanitaire, port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. Places limitées / Réservation vivement conseillée.