Festival des arts de la rue : Remue Ménage Soultz-sous-Forêts, 10 juillet 2022, Soultz-sous-Forêts.

Festival des arts de la rue : Remue Ménage

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 18:00:00

Bas-Rhin

Remue-Ménage, quel drôle de nom pour une manifestation ! C’est en réalité un nouveau moment d’agitation à Soultz-sous-Forêts ! Pour la première édition de cet évènement, le parvis de La Saline et la place du Général de Gaulle accueilleront un florilège d’animations. Au programme de cette journée estivale, un tourbillon de propositions riches et variées, au cœur de l’espace public. Entre musique, acrobatie, humour et poésie, préparez-vous à vivre en famille ou entre amis un évènement qui va faire du bruit !

Programme disponible en téléchargement.

+33 3 88 80 47 25

