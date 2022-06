Festival des Arts de la Rue – « Reflets » par la Cie 3x Rien

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02 22:00:00 Les 1er et 2 juillet, c’est la 1ère édition du Festival des Arts de la Rue à Bressuire !

Venez découvrir le spectacle « Reflets » par la Cie 3 x Rien . Une facétie acrobatique où les disciplines de cirque sont revues et corrigées pour nous faire vivre une expérience unique sous un chapiteau ! Sur réservation. Les 1er et 2 juillet, c’est la 1ère édition du Festival des Arts de la Rue à Bressuire !

