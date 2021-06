Rieux-en-Val Rieux-en-Val FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE – ENLIVREZ-VOUS Rieux-en-Val Rieux-en-Val Catégories d’évènement: Aude

Rieux-en-Val Aude Rieux-en-Val SPECTACLE : « Enlivrez-vous » par la compagnie du « Contrevent »

(Danse acrobatique) Carcassonne Agglo lance sa 3ème édition du Festival des arts de la Rue.

Théâtre, danse, cirque, marionnettes…les arts de la rue investissent le territoire ! Festival itinérant, accessible à tous, retrouvez des spectacles originaux et gratuits.

Spectacles assis avec port du masque obligatoire.

Le nombre de places est limité. Réservation fortement conseillée par téléphone. +33 7 72 40 86 91 https://quefaire.carcassonne-agglo.fr/fr/festival-des-arts-de-la-rue/festival-des-arts-de-la-rue.html SPECTACLE : « Enlivrez-vous » par la compagnie du « Contrevent »

