Festival des arts de la rue à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Festival des arts de la rue à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 2 juillet 2022, Villers-Cotterêts. Festival des arts de la rue à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

2022-07-02 16:30:00 – 2022-07-02 00:00:00

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts Cette année encore, le festival viendra illuminer, interpeller, bousculer, émerveiller, embraser le centre-ville de Villers-Cotterêts. Théâtre de rue, nouveau cirque, marionnettes, déambulations ou encore jeux, seront proposés tout au long de la journée. Cette année encore, le festival viendra illuminer, interpeller, bousculer, émerveiller, embraser le centre-ville de Villers-Cotterêts. Théâtre de rue, nouveau cirque, marionnettes, déambulations ou encore jeux, seront proposés tout au long de la journée. +33 3 23 76 48 20 Cette année encore, le festival viendra illuminer, interpeller, bousculer, émerveiller, embraser le centre-ville de Villers-Cotterêts. Théâtre de rue, nouveau cirque, marionnettes, déambulations ou encore jeux, seront proposés tout au long de la journée. pixabay

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts Departement Aisne

Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/

Festival des arts de la rue à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 2022-07-02 was last modified: by Festival des arts de la rue à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 2 juillet 2022 Aisne Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Aisne