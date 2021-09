FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX – OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX Eglise sainte famille, 9 octobre 2021, Talence.

Eglise sainte famille, le samedi 9 octobre à 18:00

Instants lyriques exceptionnels portés par un trio de voix féminines issues du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux ! L’Opéra National de Bordeaux vous propose de vous laisser emporter par la beauté des voix lyriques avec un programme spécialement conçu pour le festival des Arts de Bordeaux. La grâce et la puissance des voix féminines seront au rendez-vous de ce moment musical avec la contralto Gaëlle Flores, la mezzo-soprano Claire Larchet et la soprano Séverine Tinet, accompagnées au piano par Philippe Molinié, qui signe par ailleurs les arrangements. Une infinie palette de couleurs vocales à découvrir ou re-découvrir ! Dans le cadre du FAB-Festival International des Arts de Bordeaux Métropole Programme du récital : A.Barberis. – Munasterio e Santa Chiara G.Fanciulli . – Guaglione Vincenzo d’Annibale. – O paese d’o sole S.Gambardella. – Nini tirabysciò Cole Porter. – Begin the beguine Jule Styrne. – Diamonds are a girl’s best friend Joe Garland. – In the mood compositeur Sholom Secunda. – Bei mir bist du schoen + bis 3 voix et piano : Gaëlle Flores, Contralto Claire Larchet, Mezzo-soprano Séverine Tinet, Soprano Philippe Molinié, Piano et arrangements

Swing et chansons d’ici et d’ailleurs

Eglise sainte famille 10 Rue Charles Gounod, 33400 Talence Talence Thouars Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T18:00:00 2021-10-09T20:30:00