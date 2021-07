Festival des Arts Contemporains Eugénie-les-Bains, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Eugénie-les-Bains.

Festival des Arts Contemporains 2021-07-28 – 2021-08-04

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains

EUR Venez assister au 1er festival des arts contemporains, au programme :

– tous les jours 13h-19h: exposition d’art (salle d’animation)

– mercredi : à 13h Ouverture officielle du festival (kiosque) – à 18h Nomad Men en concert (rue René Vielle)

– jeudi : à 15h Fresque Valérie Maraux et Dominique Meignen Les 5 éléments dans la nature 1 (jardin et chapiteau) – 20h30 Spectacle Rires et Chansons (place)

– vendredi : à 15h Fresque Les 5 éléments dans la nature 2 (jardin et chapiteau) – à 20h : Dîner Concert Air Buss Les Rockers du Nord (Chez Léonie)

– samedi : à 15h initiation à l’ikebana (salle d’animation) – à 18h Gong’s Symphonium en concert (roseraie)

– dimanche : à 15h Jordane Saget, lignes dur les vitres des thermes

– lundi : à 15h atelier pour enfants aline Gonzalez – à 21h Gladys Amoros & Michel Foizon en concert (église)

– mardi : à 21h LIGHTeR, électromélancolie en concert (kiosque)

