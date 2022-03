Festival des Artisans d’Art Lizio, 7 mai 2022, Lizio.

Festival des Artisans d’Art Lizio

2022-05-07 – 2022-08-14

Lizio Morbihan Lizio

De nombreux artisans seront présents pour faire découvrir leurs oeuvres et montrer leur savoir-faire au public.

Le festival aura lieu de 13h à 20h.

Une journée qui s’annonce riche en événements et qui est un rendez-vous estival incontournable, pour les amateurs d’art.

Rendez-vous à Lizio! Vous en aurez pleins les yeux et les oreilles!

Fest-noz le soir.

+33 2 97 74 92 67 http://www.lizio.fr/

Lizio

