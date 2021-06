Festival des Amis #6 La Scène, 21 juin 2021-21 juin 2021, Aix-en-Provence.

Festival des Amis #6

du lundi 21 juin au vendredi 25 juin à La Scène

LE FESTIVAL DES AMIS ! 6eme édition ! A la Scène, la fête de la musique se fête sur une semaine complète de concerts live ! Du lundi au vendredi, du 21 au 25 juin, à midi et le soir, c’est la 6ème édition du Festival des Amis ! *********************** LUNDI 21/06 *********************** 12h30 : JEAN CHARLES DEBOVE On démarre la semaine tout en douceur avec Jean Charles et son handpan, cet instrument d’origine Suisse aux sonorités subtiles et envoutantes, inspiré du Steel Drum. [https://www.facebook.com/jeancharles.debove](https://www.facebook.com/jeancharles.debove) 17h : FETE DE LA MUSIQUE, Ouverture des portes. 20h : MIND THE GAP Le nouveau duo de Leslie et Chris. Guitare et voix pour des reprises pop/rock très groovy. 21h : SUNDAY MORNING Sunday Morning c’est du bon son pop rock qui fait du bien en dedans et qui fait bouger en dehors ? Et on les adore !!!! [https://www.facebook.com/groups/1653941968205854/](https://www.facebook.com/groups/1653941968205854/) *********************** MARDI 22/06 *********************** 12h30 : TOM TOM Une voix, des textes poétiques, des mélodies envoutantes, une guitare et surtout un ami. Tom Tom, c’est tout ca ! [https://www.facebook.com/TomTometlesFMR](https://www.facebook.com/TomTometlesFMR) 20h : THE WHITE LIONS Un rugissement au micro, un jeu de lapsteel et de guitare au son bien saturé mais fluide, une basse qui gronde bien fort, une batterie qui claque, des solos qui dépotent…voilà les White Lions [https://www.facebook.com/watch/TheWhiteLions13/](https://www.facebook.com/watch/TheWhiteLions13/) *********************** MERCREDI 23/06 *********************** 12h30 : MEÏKA Deux très belles voix, un piano et quelques instruments surprises, pour un son chill et jazzy, voila l’univers de Meïka. 20h : JUST A NAME Just A Name est non seulement un groupe de rock mais est avant tout un groupe d’amis, un peu made in la Scène… Let there be sound, there was sound ! Let there be light, there was light ! Let there be drums, there was drums ! Let there be guitar, there was guitar ! Oh, Let there be rock ! (Bon Scott) [https://www.facebook.com/justaname13/](https://www.facebook.com/justaname13/) *********************** JEUDI 24/06 *********************** 12h30 : CHARLIE JAMES Une guitare et une voix très envoutante, aux influences d’une certaine Amy Winehouse, pour un univers de compositions originales et de quelques covers. [https://www.facebook.com/CHARLY-JAMES-161744333939417/](https://www.facebook.com/CHARLY-JAMES-161744333939417/) 20h : DIRTY KIDS Les DIRTY KIDS, ou le groupe des sales gosses de la Scène ! Ce collectif de zicos, tous aussi déjantés et amoureux de la musique les uns que les autres, va vous offrir un spectacle haut en couleur à ne surtout pas rater ! [https://www.facebook.com/dirtykidslascene](https://www.facebook.com/dirtykidslascene) *********************** VENDREDI 25/06 *********************** 12h30 : FLO CATTEAU Après la réussite de son premier album « Ouvrez la parenthèse » en 2018, Flo CATTEAU lance un pavé dans la mare et propose un « Préavis de rêve ». Un artiste fer de lance du renouvellement de la chanson française. [https://www.flocatteau.com/](https://www.flocatteau.com/) 20h : HIGH FIVE High Five : « Des reprises de chansons que tout le monde a dans la tête passés à la moulinette d’une énergie résolument rock : notre but c’est de vous faire chanter, danser, sauter jusqu’à plus soif ! Venez faire la fête avec nous ! » [https://www.facebook.com/highfivefr/](https://www.facebook.com/highfivefr/) ***************************************************************** Au niveau de la restauration : Midi : Carte a l’ardoise et grand MIX BBQ Soir : Planches froides et Barbecue Tapas Entrée libre ouverte à tous ! PENSEZ A RESERVER ! NOMBRE DE PLACES LIMITEES !

Entrée libre, réservations conseillées

♫♫♫

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T12:30:00 2021-06-21T14:00:00;2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T23:00:00;2021-06-22T12:30:00 2021-06-22T14:00:00;2021-06-22T20:00:00 2021-06-22T22:00:00;2021-06-23T12:30:00 2021-06-23T14:00:00;2021-06-23T20:00:00 2021-06-23T22:00:00;2021-06-24T12:30:00 2021-06-24T14:00:00;2021-06-24T20:00:00 2021-06-24T22:00:00;2021-06-25T12:30:00 2021-06-25T14:00:00;2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T22:00:00