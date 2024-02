Festival des amandiers en fleurs Labretonie, samedi 24 février 2024.

Festival des amandiers en fleurs Labretonie Lot-et-Garonne

Sam 24

9h randonnées de 3 et 8 km

10h30 démonstration culinaire avec Emmanuelle ALGRAIN, Jean-Noel DURANTEAU et Gérard BAUD

11h marché de producteurs

15h30 confection de corde

Dim 25

9h randonnées

10h-17h brocante, vide-grenier, démos culinaires

Balades à poneys, trottinette, banda.

Sam 24

9h randonnées de 3 et 8 km

10h30 démonstration culinaire avec Emmanuelle ALGRAIN, Jean-Noel DURANTEAU et Gérard BAUD

11h marché de producteurs

15h30 confection de corde

Dim 25

9h randonnées

10h-17h brocante, vide-grenier, démos culinaires

Balades à poneys, trottinette, banda. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-25

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival des amandiers en fleurs Labretonie a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Lot-et-Tolzac