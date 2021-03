FESTIVAL DES AIRS MARINS, 21 août 2021-21 août 2021, Piriac-sur-Mer.

FESTIVAL DES AIRS MARINS 2021-08-21 11:00:00 – 2021-08-21 18:00:00

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Toute la journée : marché artisanal et atelier nœuds marins, exposition sur la flore et l’avifaune (île Dumet), sur le Grand Norven et sur la Bataille des Cardinaux.

Dans l’après-midi : parade nautique, animation jeux en bois, atelier maquillage, démonstration de flyboard, visite de la vedette SNSM et animations musicales.

mairie@piriac.net +33 2 40 23 50 19 http://www.piriac-sur-mer.fr/

Toute la journée : marché artisanal et atelier nœuds marins, exposition sur la flore et l’avifaune (île Dumet), sur le Grand Norven et sur la Bataille des Cardinaux.

Dans l’après-midi : parade nautique, animation jeux en bois, atelier maquillage, démonstration de flyboard, visite de la vedette SNSM et animations musicales.