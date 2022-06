Festival « Des airs et des arts » par Graines de Galopins Tramayes, 9 juillet 2022, Tramayes.

Festival « Des airs et des arts » par Graines de Galopins

Salles des fêtes, Salle Mère Boitier, Bibliothèque, Parc du Château, Cour de l’école de Tramayes Tramayes Saône-et-Loire

2022-07-09 – 2022-07-14

Tramayes

Saône-et-Loire

EUR 2 10 Graines de Galopins revient cet été avec son Festival « Des airs et des arts » !

Une 2ème édition qui promet encore de belles rencontres artistiques et des rendez-vous culturels pour tous les âges et tous les goûts !

Côté activités, les plus jeunes sont invités à laisser libre cours à leur imagination pour créer en musique et en arts plastiques avec Élodie, Florence et Isabelle (les 11, 13 et 14 juillet).

Quant aux plus grands, ils pourront s’initier à la Capoeira et aux percussions brésiliennes avec Luiz, s’essayer à la linogravure (week-end des 9 et 10 juillet) avec Isabelle ou encore se lancer dans quelques jeux de rôles, d’improvisation et donner de la voix avec Virginie (le 12 juillet).

Mercredi 13 après-midi, la bibliothèque de Tramayes ouvrira une nouvelle fois ses portes à l’association pour accueillir un tapis à conter musical et « Rap-é » (avec goûter offert) sur le thème du « Rat des villes et Rat des champs ».

Jeudi 14 juillet, entre 10h et 18h, direction la salle des fêtes de Tramayes pour vivre et partager en famille ou entre amis une journée festive (Festi’Day) avec des animations aussi riches que variées !

De 10h à 12h, réservez vos ateliers parents-enfants ou ados : cuisine avec Maggy ou street-art avec Arthur et de 14h à 18h, profitez de jeux en accès libre, d’une pêche à la ligne et stands de création pour tous les âges !

Cette journée sera également l’occasion de découvrir un groupe de jeunes musiciens « The Trobz » qui interprètera ses compos sur la scène de la salle des fêtes… Ambiance musicale garantie !

Côtés événements, ne manquez pas les temps forts du festival :

Un ciné plein-air le 9 juillet à 21h dans la cour de l’école avec le film d’animation « Le voyage dans la lune » et une démonstration de Danse Capoiera présentée avant la projection, un Conte-clownesque « Rends-toi, Conte ! » par l’Epique Epok’ Compagnie le 10 juillet et un spectacle équestre et dansé « Flora et Greta ont une équ’idée » mené par Esther et Izia le 12 juillet (Rdv Parc du château à 19h).

Le 11 juillet à 20h, l’église de Tramayes résonnera des chants de Bel Canto interprétés par la mezzo-soprano Sandra Bourgeat et accompagnés au piano par Philippe Péatier, tandis que les Ginger Pepper Band vous entraîneront dans leurs mélodies Pop-Rock-Folk le 13 juillet à 20h (parc du château de Tramayes). Pique-nique tiré du sac bienvenu.

Au plaisir de vite vous retrouver tout sourire et plein d’énergie !!!

L’équipe de Graines de Galopins.

contact@grainesdegalopins.fr https://www.grainesdegalopins.fr/

Tramayes

dernière mise à jour : 2022-06-30 par