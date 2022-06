Festival des Airs du Temps – Bal, 9 juillet 2022, .

Festival des Airs du Temps – Bal



2022-07-09 – 2022-07-09

Les occasions de danser au seul son de la voix sont rares et précieuses. Pourtant c'est une source de joie et de plaisir formidable pour les danseurs comme pour les chanteurs. Venez et laissez-vous emmener dans la danse par les voix des enfants du conservatoire, des chanteurs des Airs du temps, de Maxime Chevrier et d'autres invités surprises ! Composé de six musiciens, « Airs de Rien » nous fera voyager aux quatre coins du Monde avec bonne humeur.

