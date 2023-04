Festival des Acteurs du livre du Quatorzième Catégorie d’Évènement: île de France

.Tout public. gratuit consultez le programme pour connaître les modalités de réservation de chaque évènement Ces acteurs et actrices du livre sont libraires, éditeurs·trices, écrivain·e·s, bibliothécaires, imprimeurs·euses, etc. Venez à leur rencontre, lors de ce premier Festival, du 16 au 18 juin, pour découvrir et partager leur passion du livre. Soirée de lancement : table ronde « la chaine des métiers du livre », vendredi 16 juin à 18h30 à la Mairie du 14ème . Rencontres, dédicaces, lectures, spectacles, etc. tout au long du weekend. Et tout au long du mois de juin, venez découvrir les coups de cœur de vos libraires de quartier parmi les sélections proposées par vos bibliothécaires de l’arrondissement. Tenez-vous informés du programme complet du festival en écrivant à culture14@paris.fr ou grâce à la newsletter de la Mairie du 14ème ! Abonnez-vous en écrivant à l’adresse communication-mairie14@info-mairies.paris.fr Dans tout l’arrondissement : demandez le programme ! Contact : communication-mairie14@info-mairies.paris.fr communication-mairie14@info-mairies.paris.fr

Ville de Paris première édition du festival des acteurs du livre

