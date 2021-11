FESTIVAL DES ACCRAS 26-28 NOVEMBRE 2021 PARC FLORAL DE PARIS Parc Floral de Paris, 26 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 au 28 novembre 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

gratuit

Le “FESTIVAL DES ACCRAS” revient cette année pour sa 5° Edition dans le cadre de «Kréyol en fête», avec ce thème décliné sur ses stands. Organisé tous les ans depuis 2014, excepté en 2020, il s’adresse aux curieux et gourmands des savoirs et saveurs culinaires créoles. Les amoureux de ces spécialités sont attendus nombreux pour les déguster ou les découvrir.

5ème EDITION les 26, 27, 28 novembre 2021 : “Les Accras déclinés sur tous les goûts”

L’Académie de l’Art Culinaire créole présente la 5ème édition de « Kréyol en fête ». Une manifestation destinée à promouvoir et à valoriser la gastronomie créole qui se déroulera les 26, 27, 28 novembre prochains au Parc Floral de Vincennes avec pour thème « le Festival des accras ». L’occasion à la fois de déguster un met traditionnel très apprécié aux Antilles-Guyane et d’échanger avec des professionnels des métiers de bouche dans une ambiance conviviale.

L’objectif : Faire de la gastronomie créole, un art qui compte ainsi que d’être un levier du développement économique et culturel du monde créole avec pour préceptes : «faire connaître, promouvoir, encourager, valoriser, favoriser et transmettre», tels sont les objectifs que s’est assignée l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole, institution créée en 2011 et présidée par le dynamique et inventif Georges Garnier assisté de ses fidèles lieutenants, Nicole Etienne la cheville ouvrière et le manager général Fred Fortune.

Pour se faire, l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole organise régulièrement des manifestations destinées à promouvoir la gastronomie créole, avec deux temps forts dans l’année. L’une d’elle, consacrée à une cérémonie de remise de trophées ayant pour objectif de récompenser les acteurs de cette gastronomie et notamment les professionnels des métiers de bouche.

AU PROGRAMME :

– Expositions – Ateliers Culinaires (adultes & enfants) – Démonstrations culinaires avec le Cercle gastronomique des Chefs Créoles -Surprise…

DESCRIPTION ET PRÉSENTATION :

Les acras de morue ou accras ou akras sont de petits beignets frits à la morue, aux herbes, aux épices, plus ou moins relevés au piment de Cayenne. Les acras sont apparus comme coutume du Vendredi Saint. On sait cependant que le mot « acra » signifie « beignet de légumes » dans la langue éwé du Dahomey. C’est une région phare d’où les futurs esclaves étaient prélevés pour être mis en vente pour les Européens sur les ports.

On peut déduire que les acras sont originaires d’Afrique. Quand les esclaves sont arrivés en Martinique, ils y sont venus avec certaines cultures vivrières mais aussi avec un bagage culinaire que les femmes attelées aux travaux domestiques ont reproduit dans les cuisines des maîtres. Les acras de morue eux, s’appelaient « Lozi » qui signifie dans la langue du Dahomey « œil de caïman » mais ce terme a totalement disparu dans les années 60 au profit de “accra de morue”.

LE THÈME “LES ACCRAS” :

Mise en bouche traditionnelle de la cuisine antillaise et de la cuisine guyanaise, servis en apéritiff ou en entrée, les accras sont consommés en général avec de la salade et du pain, ils sont habituellement dégustés pendant les 4 jours du weekend Pascal (du vendredi saint au lundi de Pâques).

La cuisson est plutôt rapide, mais pour faire la différence, c’est la composition qui sera appréciée à la dégustation. car des variantes peuvent être préparées avec d’autres poissons, crustacés, ou aux légumes, car les recettes d’accras sont diverses : aux légumes (avec du giraumon et des choux durs) ou à la morue pour les plus classiques, tandis que d’autres les préfèrent au poulet, ou encore pour les plus fins gourmets, aux crevettes, à la langouste, au lambis…

Antilles, Guyane

En Guadeloupe, en Haïti, en Martinique, ils sont de consistance légère, moelleux et croustillants1, et peuvent être plus ou moins doux, ou relevés avec du piment de Cayenne, piment oiseau, sauce chili, et autres Tabasco (sauce), et préparés également avec des crustacés, poissons, crevettes, langoustes, oursins, thon, chaubettes (coquillages), titiris… ou des acras aux légumes, au giraumon (sorte de potiron) et au malanga sont traditionnellement consommés les jours de jeûne du Vendredi saint, dans les familles catholiques pratiquantes des Antilles.

Espagne et Portugal…

Les acras de morue font également partie des cuisines catalane, espagnole, et portugaise, sous le nom de« beignets (bunyols en catalan ou buñuelos en espagnol, pastéis ou bolinhos en portugais ). Ils ne sont pas très pimentés et sont servis en apéritif, en entrée, ou parfois comme accompagnement des platos combinados (assiettes composées/tapas).

Les restaurateurs partenaires de l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole y proposeront un menu ou un plat spécial sur le thème des « accras ».

Cet évènement gastronomique du Monde Créole à pour but de favoriser le développement économique et promeut des acteurs de divers horizons : acteurs de la gastronomie, de la filière agricole, du tourisme, de l’éducation, de la culture, de la solidarité, de la formation, des collectivités territoriales accompagnant nos manifestations festives sous forme de ; dégustations, pique-niques, banquets, menus spéciaux dans les restaurants, visite d’exploitation agricole ou animation de rue.

Ces 3 jours de festival sont l’occasion de découvrir et déguster une cuisine gastronomique élaborée avec les produits frais cultivés en France. L’Académie poursuit ainsi son objectif de mettre en valeur les savoir-faire, les gestes et le travail des professionnels, à travers cette fête. La diversité et la qualité des produits ainsi que les techniques culinaires sont des critères de sélections qui valorisent la gastronomie créole.

Cet évènement est une opportunité pour les publics de découvrir les chefs, les artisans qui travaillent avec passion.

POUR Y ASSITER (Evènement gratuit, mais inscription obligatoire)

Lien pour inscription : https://www.weezevent.com/festival-d-accras-kreyol-en-fete-edition-2021-06

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

1 : Château de Vincennes (686m) 1 : Bérault (1232m) L’arrêt PARC FLORAL est desservi par les bus : ligne 112, ligne 46, La station bus PARC FLORAL est située proche des stations bus PYRAMIDE – PARC FLORAL (ligne 201), CHATEAU DE VINCENNES (ligne 118), AVENUE DU CHATEAU (ligne 118), STADE LEO LAGRANGE (ligne 112) et TOURELLE – DAUMESNIL (ligne 46). A : station Vincennes



Contact : Académie de l’Art Culinaire du monde Créole cedricjeancharles@gmail.com https://gastronomic.re/lacademie-de-lart-culinaire-du-monde-creole/ https://www.facebook.com/events/5817221535019747/?ref=newsfeed https://twitter.com/aacmcacademy

SG-DGOM Académie de la gastronomie du monde créole