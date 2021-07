Lagrasse Lagrasse Aude, Lagrasse FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES 2021 Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

Lagrasse Aude Comme à son habitude, la nouvelle édition du festival des Abracadagrasses tient son rôle : Une pure incitation à la découverte, à la curiosité et au mélange des genres !

Un programme hors du commun où se succèdent artistes émergents ,triés sur le volet , et pointures incontournables venues parfois des quatre coins du globe …

Ici tout y est : une affiche d’exception , un cadre d’exception qu’offre Lagrasse et sa rivière , un accueil soigné , pour un festival qui se veut avant tout accessible à tous, convivial et à taille humaine …

Deux jours de bonheur à ne manquer sous aucun prétexte… https://www.facebook.com/abracadagrasses dernière mise à jour : 2021-06-30 par

