FESTIVAL DES ABBAYES : STABAT MATER PAR LE CARAVANSÉRAIL Étival-Clairefontaine, 12 août 2022, Étival-Clairefontaine.

FESTIVAL DES ABBAYES : STABAT MATER PAR LE CARAVANSÉRAIL

Étival-Clairefontaine Vosges

2022-08-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-12

Étival-Clairefontaine

Vosges

Étival-Clairefontaine

Domenico Scarlatti…à la recherche de l’alchimie parfaite entre les voix Scarlatti, dans sa jeunesse, avait appris à maîtriser la théorie musicale grâce à son entourage familial. Il était un grand connaisseur du contrepoint, qu’il respecta toute sa vie et dans lequel il excella.

Son Stabat Mater, dont on pense qu’il fut composé entre 1714 et 1719 pour la Capella Giulia du Vatican, est certainement la plus originale et aboutie de ses œuvres religieuses. Soutenues par un continuo, les dix voix ne sont pas traitées en double chœur mais entremêlées et utilisées de manière expressive, afin de mettre en lumière le texte poignant et nous faire vivre, avec elle, les souffrances de Marie. On y retrouve fortement la personnalité et les couleurs harmoniques du Scarlatti claveciniste.

Plus classiques dans leurs sonorités mais non moins passionnantes et vivantes, le Te Deum (entre 1719 et 1729) s’inscrit dans la tradition italienne du double-chœur, tandis que la Missa Quatuor Vocum, (appelée Messe de Madrid dans un manuscrit de 1754), œuvre à quatre voix datant de la toute fin de la vie de Scarlatti, est emprunte d’élégance et de sobriété.

+33 3 29 57 91 03

Entreprise et Culture en Lorraine

Étival-Clairefontaine

dernière mise à jour : 2022-07-10 par