FESTIVAL DES ABBAYES : SPLENDOR SOLIS PAR MICHEL GODARD, 9 septembre 2022, . FESTIVAL DES ABBAYES : SPLENDOR SOLIS PAR MICHEL GODARD

2022-09-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-09 Rosa Vernans (Michel Godard)

Splendor Solis ( Michel Godard)

Rosa del ciell (Claudio Monteverdi)

Ciaccona «Rosa del ciel» ( Michel Godard)

Sur l’échelle des sphères ( Michel Godard)

Le vie del desiderio ( Michel Godard)

Athanor blues (Michel Godard) Avec

Michel GODARD, serpent-basse / Ihab RADWAN, oud et voix / Bruno HELSTROFFER théorbe

Natasa MIRKOVIC, voix / Matthieu FRECON, alchimiste dernière mise à jour : 2022-05-05 par

