FESTIVAL DES ABBAYES : SHIRUKU PAR CANTICUM NOVUM Senones Senones Catégories d’évènement: Senones

Vosges

FESTIVAL DES ABBAYES : SHIRUKU PAR CANTICUM NOVUM Senones, 15 juillet 2022, Senones. FESTIVAL DES ABBAYES : SHIRUKU PAR CANTICUM NOVUM Senones

2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15

Senones Vosges Senones Ensemble CANTICUM NOVUM

Emmanuel BARDON Direction

accompagné par trois maître de la musique ancienne du Japon Como Ponden – (Cantiga 166 (Alfonso X el Sabio – Espagne) / Rast nakis beste (Dimitri Cantemir – Empire Ottoman) / Morenica (Romance séfarade – Turquie) Sirto (Turquie), Venturoso mancevo (Romance séfarade – Turquie), La Bulisa Catina (Romance séfarade – Balkans) / Durme Hermoza Donzella (Romance séfarade – Balkans) / La Comida de la manana (Romance séfarade-Turquie)

Saïma (Chine) / Yusei (Japon) / Por que llorax (Romance séfarade – Sarajevo) / Punxa, Punxa (Romance séfarade -Turquie) / Una matica de ruda (Romance séfarade – Balkans) / Kokiriko (Japon) +33 3 29 57 91 03 http://www.festivaldesabbayeslorraine.com/ Senones

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Senones, Vosges Autres Lieu Senones Adresse Ville Senones lieuville Senones Departement Vosges

Senones Senones Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senones/

FESTIVAL DES ABBAYES : SHIRUKU PAR CANTICUM NOVUM Senones 2022-07-15 was last modified: by FESTIVAL DES ABBAYES : SHIRUKU PAR CANTICUM NOVUM Senones Senones 15 juillet 2022 Senones Vosges

Senones Vosges