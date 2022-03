Festival des Abbayes Saint-Sever, 6 juin 2022, Saint-Sever.

Festival des Abbayes rue du Général Lamarque Cloitre des Jacobins Saint-Sever

2022-06-06 18:00:00 – 2022-06-06 rue du Général Lamarque Cloitre des Jacobins

Saint-Sever Landes

23 EUR Le Festival des Abbayes propose de nouveau un choix de concerts de haut niveau et pour tous les goûts : musique de chambre, orchestre à cordes et symphonique, chœurs, piano, jazz, musique baroque, guitare.

Des plus jeunes aux plus aguerris, les artistes choisis auront à cœur de donner le meilleur d’eux- mêmes pour être au diapason de l’accueil offert par le Festival des Abbayes.

Trio Sonans de Cor Voix et Harpe.

+33 5 58 56 86 86

