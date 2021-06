FESTIVAL DES ABBAYES : PASSIONS VENEZZIA PAR LES CRIS DE PARIS Saint-Dié-des-Vosges, 21 août 2021-21 août 2021, Saint-Dié-des-Vosges.

FESTIVAL DES ABBAYES : PASSIONS VENEZZIA PAR LES CRIS DE PARIS 2021-08-21 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-21 Place du Général de Gaulle Cathédrale

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges

Tarquinio MERULA (1595-1665) Claudio MONTEVERDI (1567-1643) Antonio LOTTI (ca 1667-1740)

Antonio CALDARA (1670-1736) Francesco CAVALLI (1606-1676)

Voici Passions.

En compagnie de Gabrieli, Monteverdi, Cavalli pour les plus connus, mais aussi de Legrenzi, Lotti, Marini, c’est un pan important de la musique baroque vénitienne qui est dévoilé, à travers un choix d’œuvres marquées par le sceau de l’audace et de la nouveauté. De la voix seule accompagnée à des mosaïques à 16 voix réelles, déployant des formations instrumentales également variables, Les Cris de Paris plongent avec curiosité dans le pathos vénitien.

Venise célèbre la polychoralité au XVIe siècle dans les tribunes de San Marco, la naissance de l’orchestre baroque et l’avènement de l’art lyrique dans les premiers opéras publics au XVIIe, le règne du chanteur soliste au XVIIIe.

On ne présente plus Les Cris de Paris, dirigés par Geoffroy Jourdain curieux et passionné à l’image du festival qu’il fréquente depuis de nombreuses années, ils s’investissent avec la même audace dans la redécouverte d’œuvres méconnues que dans l’exploration des potentialités de la voix au sein de la création contemporaine.

senones@vosges-portes-alsace.fr +33 3 29 57 91 03

Festival des Abbayes en Lorraine

