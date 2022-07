FESTIVAL DES ABBAYES : L’HARMONIE DE L’UNIVERS PAR OPHÉLIE GAILLARD ET ELSA GRETHER Senones Senones Catégories d’évènement: Senones

Vosges Senones Jean Sebastien Bach…La musique des sphères : l’alchimiste, en particulier après la Renaissance, est l’héritier d’une foule de courants dans lesquels la notion de musique a tenu un rôle essentiel. Johannes Kepler reprend l’idée qu’un astre émet un son. Kepler voit dans cet enrichissement de la symphonie céleste la confirmation de sa découverte : la «beauté harmonique» du monde, qui selon lui émane d’une volonté divine, explicite et s’adresse directement à notre âme.

Après Newton, qui manifestera un intérêt profond pour l’alchimie, la théologie, voire l’astrologie, l’harmonie sera toujours invoquée par les physiciens pour décrire et pour comprendre le monde, mais sous des formes nouvelles. «Quand, à une certaine occasion, j’ai demandé au professeur Einstein comment il avait trouvé la théorie de la relativité, il me répondit qu’il l’avait trouvée parce qu’il était tout à fait convaincu de l’harmonie de l’Univers»… Physique et astrophysique parlent pourtant de spectres, de fréquences, de résonances, de vibrations, d’analyse harmonique. Place Dom Calmet Abbaye de Senones Senones

