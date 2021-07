Moyenmoutier Moyenmoutier Moyenmoutier, Vosges FESTIVAL DES ABBAYES : LES TEMPS SEREINS Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

FESTIVAL DES ABBAYES : LES TEMPS SEREINS 2021-07-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-10

Elsa GRETHER violon soliste / David LIVELY piano soliste

Un programme lumineux et coloré qu’inaugure la Sonate « Le Printemps » op.24 de Beethoven, tout imprégnée d’une joie pastorale.

Le voyage se poursuit à travers l’intégrale de la musique pour violon et piano de Ravel. L’eau et la lumière sont omniprésents dans la transparence de ses timbres, la poésie de ses harmonies, reconnaissables entre toutes, que sa musique soit inspirée par l’Espagne, la musique judaïque ou tzigane. +33 3 29 57 91 03 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

