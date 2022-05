FESTIVAL DES ABBAYES : LA GRANDE OEUVRE PAR L’ORCHESTRE NATIONAL DE METZ Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

Vosges

FESTIVAL DES ABBAYES : LA GRANDE OEUVRE PAR L’ORCHESTRE NATIONAL DE METZ Moyenmoutier, 24 juin 2022, Moyenmoutier. FESTIVAL DES ABBAYES : LA GRANDE OEUVRE PAR L’ORCHESTRE NATIONAL DE METZ Moyenmoutier

2022-06-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-24

Moyenmoutier Vosges Moyenmoutier Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Symphonie n°5, Op.67, Do m

Concerto pour violon et orchestre en Ré majeur op. 61

ORCHESTRE NATIONAL DE METZ

Pierre BLEUSE direction

Alexandra SOUMM violon solo Moyenmoutier

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Moyenmoutier, Vosges Autres Lieu Moyenmoutier Adresse Ville Moyenmoutier lieuville Moyenmoutier Departement Vosges

Moyenmoutier Moyenmoutier Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moyenmoutier/

FESTIVAL DES ABBAYES : LA GRANDE OEUVRE PAR L’ORCHESTRE NATIONAL DE METZ Moyenmoutier 2022-06-24 was last modified: by FESTIVAL DES ABBAYES : LA GRANDE OEUVRE PAR L’ORCHESTRE NATIONAL DE METZ Moyenmoutier Moyenmoutier 24 juin 2022 Moyenmoutier Vosges

Moyenmoutier Vosges