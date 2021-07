FESTIVAL DES ABBAYES : ELOQUENTIA…CANTATES DE WEIMAR PAR ALIA MENS Moyenmoutier, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Moyenmoutier.

18:00:00

Moyenmoutier Vosges Moyenmoutier

Ensemble ALIA MENS / Direction musicale Olivier SPILMONT

Elodie FONNARD, soprano / Paul Antoine BENOS, alto / Hugo HYMAS, ténor / Romain BOECKLER, basse

Cantate BWV 12 (1714) / Cantate BWV 131(1713) / Cantate BWV 161 (1716)

L’ensemble de musique baroque Alia Mens réunit chanteurs et instrumentistes pratiquant sur instruments historiques sous la direction du claveciniste Olivier Spilmont. Depuis 2012, l’ensemble effectue un travail de recherche et d’interprétation particulièrement approfondi de l’œuvre de J.S. Bach, aussi bien de sa musique sacrée qu’instrumentale.

Chez Bach, texte et musique sont liés d’une manière intime. Cette relation directe et inouïe est de la plus grande importance pour nous, musiciens. Nous ne séparons donc pas le texte de la musique, nous ne cherchons pas simplement à faire une belle musique, avec des paroles qui y seraient plus ou moins bien adaptées, mais au contraire nous voyons une combinaison idéale du mot et du son, et une interprétation idéale, qui chez Bach se réalise souvent à plusieurs niveaux.

Une petite restauration vous sera proposée à l’issu du concert (sur réservation)

