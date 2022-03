Festival des abbayes Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Festival des abbayes Dax, 3 juillet 2022, Dax. Festival des abbayes Place Roger Ducos Cathédrale Dax

2022-07-03 18:00:00 – 2022-07-03 Place Roger Ducos Cathédrale

Dax Landes 21 21 EUR Avec l’orchestre du Festival sous la direction de Frédéric Lodéon. Avec l’orchestre du Festival sous la direction de Frédéric Lodéon. +33 5 58 56 86 86 Avec l’orchestre du Festival sous la direction de Frédéric Lodéon. classique

