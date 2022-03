Festival des Abbayes Amou, 4 juin 2022, Amou.

Festival des Abbayes Amou

2022-06-04 21:00:00 – 2022-06-04

Amou Landes Amou

23 EUR Le Festival des Abbayes propose de nouveau un choix de concerts de haut niveau et pour tous les goûts : musique de chambre, orchestre à cordes et symphonique, chœurs, piano, jazz, musique baroque, guitare. Des plus jeunes aux plus aguerris, les artistes choisis auront à cœur de donner le meilleur d’eux- mêmes pour être au diapason de l’accueil offert par le Festival des Abbayes.

Longue vie a cet évènement exemplaire !

Au programme : Quintette de cuivres d’Aquitaine en l’église Saint-Pierre.

Quintet de cuivre d’aquitaine

Amou

