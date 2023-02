Festival des 7 Collines 2023 MUSEE DE LA MINE (CHAPITEAU), 7 juillet 2023, ST ETIENNE.

Festival des 7 Collines 2023 MUSEE DE LA MINE (CHAPITEAU). Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 20:00 (2023-06-28 au ). Tarif : 20.9 à 20.9 euros.

LA DAME BLANCHE De Pinar del Rio jusqu’à Paris, en passant par Mexico et Buenos Aires, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine La Dame Blanche s’est imposée en quelques années comme une véritable alchimiste du hip-hop afro-latin. BCUC BCUC, pour Bantu Continua Uhuru Consciousness, signifie l’homme en marche vers la liberté de conscience. Les sept membres du groupe, originaires de Soweto, font partie de la génération qui a grandi aux dernières heures de la ségrégation en Afrique du Sud. Sur scène, ils livrent leur histoire en réarrangeant les rythmes traditionnels Nguni et Tsonga, et en propulsant leurs voix entre soul et punk-rock. FESTIVAL DES 7 COLLINES FESTIVAL DES 7 COLLINES

MUSEE DE LA MINE (CHAPITEAU) ST ETIENNE 3 BD MARECHAL FRANCHET D’ESPEREY Loire

