La 4e édition du festival littéraire et artistique associé avec le Prix des Cinq continents de la Francophonie se tient du 25 au 29 avril 2022 : baptisée _Haïti_, elle mettra en relief la vitalité et le rayonnement des arts haïtiens. La programmation de ce festival co-organisé par La Maison française de NYU et l’Organisation internationale de la Francophonie, avec le partenariat de Wallonie-Bruxelles International et de la Délégation générale du Québec à New York est disponible sur : [https://as.nyu.edu/maisonfrancaise/Calendar/programs.html](https://as.nyu.edu/maisonfrancaise/Calendar/programs.html) Des rencontres littéraires et artistiques autour de la langue française. La Maison Française (NY University) 16 Washington Mews New York, NY 10003 New York New York County

