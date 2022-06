Festival des 40 ans de Lous Pignots Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Festival des 40 ans de Lous Pignots Andernos-les-Bains, 9 juillet 2022, Andernos-les-Bains. Festival des 40 ans de Lous Pignots

Avenue Pierre de Coubertin Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains Gironde Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-10

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin

Andernos-les-Bains

Gironde Venez découvrir les 40 années du groupe Andernosien de danses traditionnelles folkloriques Lous Pignots !

Stages de danse et bals, initiations aux échasses et aux arts du cirque, jeux anciens, marché artisanal…

+33 6 11 11 47 44

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains

