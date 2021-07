FESTIVAL DES 3 TAMBOURS Saint-Ulphace, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Ulphace.

FESTIVAL DES 3 TAMBOURS 2021-07-18 14:30:00 – 2021-07-24 17:30:00

Saint-Ulphace Sarthe Saint-Ulphace

Ateliers et spectacles

SPECTACLES :

Dimanche 18 juillet, 2021

16:00-17h00

Spectacle « Marionnettes et Musique » Création

Dès 6 ans

par élèves de l’Atelier Musical des 3 Tambours (enfants musiciens de 08 à 12 ans)

Mercredi, 21 juillet 2021

19:00-20:00

Spectacle « Vite, vite, vite ! »

Dès 3 ans

Compagnie Tetrofort

Jeudi 22 juillet, 2021

19:00-20:00

Cinéma « Laurel et Hardy »

Dès 6 ans

Vendredi 23 juillet, 2021

10h30-11h:30

Spectacle Magie « Le Magicien Voyageur »

Peter Din

Dès 3 ans

Vendredi 23 juillet, 2021

19:00-20:00

Spectacle Magie « En attendant »

Cie Les Incompressibles

Dès 6 ans

Samedi 24 juillet, 2021

10:30-11:30

Spectacle « Le Murmure du Banc »

Laure Urgin, Duo Rapsode

Dès 2 ans

Samedi 24 juillet, 2021

15:00 – 16:00

Restitution des ateliers

Tout public

Samedi 24 juillet, 2021

22h30

Balade Magique Nocturne « Jules Verne »

Tout public marcheur

Collectif Magiciens, musiciens et comédiens

ATELIERS :

Atelier du Mardi 20 au Samedi 24 juillet

14h30-16h30

Poterie à partir de 6 ans

Magie à partir de 10 ans

Théâtre à partir de 6 ans

Musique à partir de 6 ans

Manga à partir de 10 ans

Atelier Cerf-volant + pilotage à partir de 8 ans

Le festival des 3 tambours dans la Sarthe, pour les enfants de 6 mois à 13 ans et ceux qui les accompagnent…

https://roussigny.wixsite.com/festival3tambours

dernière mise à jour : 2021-07-07 par