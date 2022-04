FESTIVAL DES 3 TAMBOURS POUR ENFANTS (SAISON 4) Saint-Ulphace, 17 juillet 2022, Saint-Ulphace.

FESTIVAL DES 3 TAMBOURS POUR ENFANTS (SAISON 4) Saint-Ulphace

2022-07-17 – 2022-07-23

Saint-Ulphace Sarthe Saint-Ulphace

4ème Rendez-vous estival pour les enfants avec la programmation de spectacles pour tous, et d’ateliers de pratique artistiques.

Les Ateliers

Afin de favoriser les rencontres et le « faire ensemble », nous proposons également des ateliers pour les 4-8 ans et les 8-17 ans.

Contribuer à la valorisation et à la transmission des savoir-faire locaux qui sont essentiels pour que ces cultures perdurent : fabrication du pain, poterie, couture, fabrication de cerf-volants… Ateliers animés par des acteurs locaux.

Apporter une découverte des pratiques artistiques proposées par les compagnies programmées : voix, percussions, livre, magie, ateliers musique…

• Atelier Découverte Musicale avec Louise et Patrick MARTY. Les enfants pourront essayer tous les instruments, pour au final créer un véritable petit orchestre éphémère !

• La Boite à Chansons : atelier d’écriture de chansons

• Atelier Magie avec Peter Din. La magie, c’est magique ! Avec Peter, les enfants pourront découvrir ce qui peut être magique…

• Ateliers Théâtre avec la comédienne Nicole Pougheon (Compagnie du Chewing)

• Travaux manuels avec une animatrice de la région : cartonnage, couture, tricot…

• Atelier Poterie avec le potier Philippe Ménard.

• Atelier Manga

Les Spectacles

Dimanche 17 juillet, 2021

16:00-17h00

Spectacle « Marionnettes et Musique » Création

Dès 6 ans

par élèves de l’Atelier Musical des 3 Tambours

Mardi, 19 juillet 2021

10:30-11:00

Spectacle

Dès 6 mois

Mercredi, 20 juillet 2021

10:30-11:00

Spectacle

Dès 6 mois

Mercredi, 20 juillet, 2021

19:00-20:00

Spectacle

Tout public, dès 4 ans

Jeudi 21 juillet, 2021

10:30-11:30

Spectacle

Tout public, dès 4 ans

Jeudi 21 juillet, 2021

19:00-20:00

Spectacle

Dès 6 ans

Vendredi 22 juillet, 2021

10:30-11:30

Spectacle

Dès 4 ans

Samedi 23 juillet, 2021

10:30-11:30

Spectacle

Dès 6 mois

Samedi 23 juillet, 2021

15:00 – 16:00

Restitution des ateliers

Tout public

Samedi 23 juillet, 2021

22h30

Balade Magique Nocturne

Tout public marcheur

Collectif Magiciens, musiciens et comédiens

+ Exposition photographique (restitution atelier Grand Angle) pendant la durée du festival

Saint-Ulphace

