FESTIVAL DES 3 TAMBOURS 2022 Saint-Ulphace, 17 juillet 2022, Saint-Ulphace.

FESTIVAL DES 3 TAMBOURS 2022

Route de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

2022-07-17 10:30:00 – 2022-07-23 17:00:00

Saint-Ulphace

Sarthe

Dimanche 17 juillet 2022 / INAUGURATION

16:00-17:00

« Ali Baba et la Lampe d’Aladin »

Spectacle Création Marionnettes et Musique

Par les élèves de l’atelier d’été, enfants musiciens

Direction : Louise et Patrick Marty (Musiciens)

Dès 6 ans

Mardi, 19 juillet 2022

10:30-11:30

Spectacle « Alors Voilà »

Nicole Pougheon (comédienne)

Louise et Patrick Marty (Musiciens)

Cie du Chewing

Dès 6 ans

Mercredi, 20 juillet 2022

10:30-11:00

Spectacle « Un Petit Mouton dans mon Pull »

Cie Théâtre T

Dès 12 mois

Mercredi, 20 juillet 2022

19:00-20:00

Spectacle « Parallel Lines »

Cie Minibox

Tout public, dès 8 ans

Jeudi 21 juillet 2022

19:00-21:30

Soirée Jeux en famille, piquenique

Possibilité repas et boisson sur place

Dès 6 ans

Vendredi 22 juillet 2022

19:00-20:00

Spectacle « Abracadabrant »

Charly le Magicien

Dès 4 ans

Samedi 23 juillet 2022

10:30-11:30

Le Murmure du Banc

Laure Urgin (conteuse), Louise et Patrick MARTY (musiciens)

Dès 8 mois

Samedi 23 juillet 2022

15:00 – 16:00

Restitution des ateliers

Tout public

Samedi 23 juillet 2022

22h30

Balade Magique Nocturne

« La Légende du Roi Arthur »

Tout public marcheur

Collectif Magiciens, musiciens et comédiens

Ces spectacles qui font appel à l’imaginaire, à la curiosité et à l’intelligence permettent à l’enfant de s’enrichir en s’amusant.

Ils sont choisis en fonction de leur qualité artistique et de leur accessibilité au plus grand nombre.

ATELIERS

Ces ateliers auront lieu tous les jours du 19 au 22 juillet de 14h à 17h.

Atelier Musique et Chansons avec Louise et Patrick MARTY. Les enfants pourront essayer tous les instruments et écrire des chansons.

Atelier Magie avec Charly Brahim. La magie, c’est magique ! Avec Charly, les enfants pourront découvrir ce qui peut être magique…

Ateliers Théâtre avec la comédienne Nicole Pougheon (Compagnie du Chewing)

Travaux Créatifs-couture avec Marie Claude cartonnage, couture

Atelier Poterie avec le potier Philippe Ménard

Ateliers Manga

Atelier fabrication Cerf Volant + école de pilotage

Atelier Tir à l’arc (17h-18h30)

Festival pour enfants, ateliers et specatcles pour tous

+33 6 59 29 34 27

dernière mise à jour : 2022-06-21 par