Gratuit : non La 44e édition du Festival des 3 Continents se tiendra du 18 au 27 novembre 2022 à Nantes et dans les salles partenaires à travers toute la Loire-Atlantique (Ancenis, Bouguenais, Clisson, Héric, La Turballe, Rezé, Sainte-Marie-sur-Mer, Saint-Herblain et Saint-Nazaire). Une large proposition de films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie sera présentée à travers la programmation d’environ 90 longs métrages de fictions et documentaires, pour beaucoup rares et inédits.Autour d’une sélection officielle de films récents, la manifestation propose un hommage au célèbre cinéaste japonais Hirokazu KORE-EDA (Une affaire de famille, Palme d’or en 2018) dont l’œuvre documentaire reste mal connue ; une traversée du cinéma indien des années 70 et 80 ; pour la première fois au monde une présentation intégrale de l’œuvre de Mike DE LEON, figure essentielle du cinéma philippin ; une plongée dans l’œuvre marginale et prolifique de l’Argentin Raul PERRONE et un programme autour des histoires de famille. Programme sur www.3continents.com Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

