Gratuit : non 3 € à 6,90 € Billetterie : www.3continents.com La 43e édition du Festival des 3 Continents se tiendra du 19 au 28 novembre 2021 à Nantes (Cinémas Katorza, Cinématographe, Concorde, Bonne Garde + Cosmopolis, Théâtre Graslin, Grand T, Insula, IEA, Muséum) et dans des salles de Loire-Atlantique (Ancenis, Clisson, Héric, le Lutétia à Saint-Herblain et Saint-Nazaire). Cinq séances en ligne sont également proposées dans toute la France. Compétition internationale, séances spéciales, rétrospectives, hommages ou programmes thématiques, le festival ouvre largement son regard sur les cinématographies d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine dont il a été un des grands découvreurs. Pendant dix jours et deux week-ends, le festival propose de découvrir plus de 80 films dont une large part d’inédits. Autour d’une Sélection officielle de films récents, un hommage au grand studio japonais Shochiku à l’occasion de son centenaire, la célébration sur les écrans des 20 ans de Produire au Sud, l’atelier de coproduction internationale des 3 Continents, le programme Une place sur Terre, les 70 ans des Cahiers du Cinéma et des films destinés au jeune public. Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000 https://www.3continents.com/

