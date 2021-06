Festival des 2 Rivières Saint-Laure, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Laure.

Festival des 2 Rivières 2021-06-12 16:30:00 16:30:00 – 2021-06-12 22:30:00 22:30:00

Saint-Laure 63350 Saint-Laure

4 concerts styles musicaux variés : JOSS YOU & M (Blues Rock F.), ARKOSE (Soft Rock -Folk), MUTE (Pop), FIFTY SEVEN (Rock festif), en plus découvertes de jeunes talents ! Gratuit ! Barbecue géant. Une animation familiale et multi générationnelle

rougiermelissa@yahoo.fr +33 6 81 04 64 99

