Festival des 2 Églises | Le clavecin mets son seing Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, vendredi 24 mai 2024.

Festival des 2 Églises | Le clavecin mets son seing Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

1er concert de l’édition 2024 du Festival des 2 églises avec Mathilde Mugot au clavecin et Stéphane Tran Ngoc au violon et à la viole d’amour.

Programme : œuvres de Hardel, D’Anglebert, Couperin, Scarlatti et Leclair.

De Monaco à Lyon, en passant par Amsterdam puis Bâle, Mathilde Mugot s’enrichit de nombreuses rencontres, autant musicales qu’humaines. Diplômée du CNSMD de Lyon et de la Schola Cantorum de Bâle, c’est à l’Académie de Musique de Monaco qu’elle commence ses études musicales dans les classes de clavecin et de violoncelle. Elle se perfectionne en clavecin, basse-continue et improvisation ainsi qu’en violoncelle baroque au CRR de Lyon. Dès 2011, elle se produit au violoncelle comme au clavecin sous la direction de Rheinard Goebel, Paul Agnew, François-Xavier Roth, Amandine Beyer, Angélique Mauillon entre autres. Elle aime partager la scène avec ses amis de l’Orchestre National de Lyon ou encore en sonate avec le violiste André Lislevand. Elle est cheffe de chant et enseigne la basse-continue au CRR de Nice depuis 2018.

Son premier enregistrement autour d’un salon de musique parisien dans la France du XVIIe siècle sortira en 2024 pour le label Seulétoile. Mathilde Mugot est lauréate de la Fondation Royaumont et de l’Académie Musicale de Villecroze.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 22:30:00

Villedieu-les-Poêles Eglise de Saultchevreuil

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie sauvegardedeseglises@sfr.fr

