Festival des 2 églises > L’art de la Harpe de Pierre en fille Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 19 août 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Festival des 2 églises > L’art de la Harpe de Pierre en fille Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre-du-Tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-08-19 20:30:00 – 2022-08-19 Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre-du-Tronchet

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Il pleut des « Cordes » les vendredis à St Pierre et Saultchevreuil en 2022 ! L’association vous donne rendez-vous pour 4 concerts uniques.

Vendredi 19 août : Fabrice Pierre, Harpe et Justine Pierre, Violoncelle, en duos et en trio avec Stéphane Tran Ngoc

Harpiste et chef d’orchestre, Fabrice Pierre a suivi l’enseignement de Pierre Jamet pour la harpe et celui de Paul Ethuin et Franco Ferrara pour la direction d’orchestre. En 1980, il est nommé chef assistant de l’Ensemble inter-contemporain auprès de Pierre Boulez et en 1984, il remporte le premier prix à l’unanimité du concours international de harpe « Marie-Antoinette Cazala » à Gargilesse (France). La même année, il est nommé professeur de harpe au CNSMD de Lyon, où il est également, depuis 1997, directeur musical de « l’Atelier du XXe siècle ». Fabrice Pierre mène une double carrière de chef d’orchestre et de harpiste, consacrant une majeure partie de ses activités à la musique de chambre. Il est régulièrement invité dans les grands festivals internationaux.

Billetterie à l’Office de tourisme au 02 33 61 05 69

Ou en ligne sur les sites web suivants : https://www.sauvegardedes2eglises.com

https://www.stnviolin.com

Rendez-vous à 20h30 à l’église de Saultchevreuil

Tarifs : 12€ par adulte, 10€ par adhérent/étudiant, 40€ forfait 4 concerts par adulte, 34€ forfait 4 concerts par adhérent/étudiant

dernière mise à jour : 2022-02-01 par OT Villedieu-les-Poêles