Festival des 2 Églises | L’accord(éon) final Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, vendredi 20 septembre 2024.

Le 4e concert de l’édition 2024 du Festival des 2 Églises montrera comment on peut réunir un instrument dit populaire comme l’accordéon avec le violon et la contrebasse, deux des instruments rois de la musique classique.

Nous retrouverons à la contrebasse Yann Dubost, au violon Stéphane Tran Ngoc et Domi Emorine à l’accordéon.

Rendez-vous le vendredi 20 septembre à 20h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 20:30:00

fin : 2024-09-20 22:30:00

Villedieu-les-Poêles Eglise Saint-Pierre du Tronchet

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie sauvegardedeseglises@sfr.fr

L’événement Festival des 2 Églises | L’accord(éon) final Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Villedieu-les-Poêles