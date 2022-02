Festival des 2 églises > La contrebasse fait de la « Sienne » ! Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 30 septembre 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Festival des 2 églises > La contrebasse fait de la « Sienne » ! Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre-du-Tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-09-30 20:30:00 – 2022-09-30 Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre-du-Tronchet

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Il pleut des « Cordes » les vendredis à St Pierre et Saultchevreuil en 2022 ! L’association vous donne rendez-vous pour 4 concerts uniques.

Vendredi 30 septembre : Bernard Cazauran, contrebasse solo et en duo avec Stéphane Tran Ngoc

Bernard Cazauran a été Membre de l’Orchestre de Paris dès sa création en 1967 et contrebasse solo de 1977 à 2012. Il obtient le Premier prix de contrebasse au CNSM de Paris en 1966. Il commence sa carrière au sein des Concerts Lamoureux et participe à la dernière saison de la Société des Concerts du Conservatoire. Lauréat du premier Concours international de Genève en 1969, il reçoit la Médaille d’argent au deuxième Concours en 1973 et le deuxième prix au Concours international Valentino Bucchi à Rome en 1978. Il fait partie du Quartette Carrasco « H » depuis 1990 et ainsi que du Sirba Octet depuis sa fondation en 2003. Bernard Cazauran a enseigné au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon de 1997 à 2012. Il anime régulièrement des master class dans le monde entier.

Billetterie à l’Office de tourisme au 02 33 61 05 69

Ou en ligne sur les sites web suivants : https://www.sauvegardedes2eglises.com

https://www.stnviolin.com

Rendez-vous à 20h30 à l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet

Tarifs : 12€ par adulte, 10€ par adhérent/étudiant, 40€ forfait 4 concerts par adulte, 34€ forfait 4 concerts par adhérent/étudiant

https://www.sauvegardedes2eglises.com/

