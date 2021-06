Festival des 10 clochers Bardos, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bardos.

Festival des 10 clochers 2021-07-10 – 2021-07-10

Bardos Pyrénées-Atlantiques Bardos

EUR 0 0 12h, animation musicale avec la Batterie fanfare Lous Hardits et Bruno Sallaberry pour le chant.

Stands de boissons et de restauration à emporter toute la journée. Grande tombola avec deux mille lots.

15h, escape game et joutes

17h, messe sous chapiteau

20h, cinéma en plein air « Little boy »

Paroisse Notre Dame du Chemin

