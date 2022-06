Festival des 10 Clochers Arancou, 9 juillet 2022, Arancou.

Festival des 10 Clochers

Salle des fêtes Arancou Pyrénées-Atlantiques

2022-07-09 09:00:00 – 2022-07-09 23:00:00

Arancou

Pyrénées-Atlantiques

Arancou

4 10 EUR 9h, randonnée pédestre depuis l’église de Viellenave jusqu’à Arancou (8kms, 2h30, visites et commentaires, navettes au départ du parking de l’église d’Arancou)

12h30, apéritif et repas animés par le groupe Hesti Music

15h30, jeux de piste entre amis ou en famille

17h30, messe animée par la batterie fanfare Lous Hardits

18h30, apéritif et soirée Taloas avec musiques, tombola…

Arancou

