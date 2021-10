Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL DERNIER CRI Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2021-10-31 – 2021-11-11

Montpellier Hérault Le Festival Dernier Cri poursuit son exploration de la « Culture Techno ».

Du 31 octobre au 11 novembre, il aborde l’univers des musiques électroniques sous différents aspects. Un festival des musiques électroniques : DJs en live, films, conférences et tout ça en centre-ville et à proximité de Montpellier ! Le festival se déroule dans divers établissements de la ville:

le Rockstore, le Dièze, l’Antirouille, la Panacée… Avec : Laurent Garnier, Kittin,Scan X, Dj Marcelle, La fraîcheur, U.R. Trax; Blenk, Luca Ruiz, My Life Djs, Malafama (Baston creative) Programme complet sur le Facebook de l’événement

Pass sanitaire obligatoire Payant sur réservation Le Festival Dernier Cri fête déjà sa cinquième édition et poursuit son exploration de la « Culture Techno ».

